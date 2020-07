Puno ng Buhay at Kaginhawahan

​​Niyog (Scientific name: Cocos nucifera), sa dami ng produktong nakukuha mula dito, tinatawag natin itong “Puno ng Buhay.” At bakit hindi? Mula ugat, katawan, ubod, dahon, bulaklak hanggang sa bunga at sabaw o tubig ay may iba’t ibang produktong malilikha. Ang laman ng bunga nito ay puwedeng kainin nang hilaw habang malambot pa. Kung patuyuin naman, nagiging kopra ito. Puwede ring pagkunan ang laman ng langis, mantikang pangluto, sabon, shampoo, at iba pang produktong pampaganda. Ang laman, maging ang sabaw gayundin ang balok, o yung malambot na bahagi sa pagitan ng laman at bao o bagol ng niyog, ay maaari namang maging gamot.

​Noong panahon ng kolonyalismo, ayon sa historyador na siDr. Lars Raymund C. Ubaldo, ipinag-utos ng mga Espanyol ang sistematikong pagtatanim ng niyog sa iba’t ibang dako, na paiigtingin naman sa panahon ng mga Amerikano upang tugunan ang demand ng pandaigdigang merkado, lalo na sa produksyon ng kopra. Maaring sabihing naging crop of oppression ito.

​Ang kopya naman ay nagmumula sa laman ng magulang na bunga ng niyog. Kapag pinroseso ang kopra maaari itong maging mantika na ginagamit sa pagluluto, maging nang saboniba pang produkto gaya ng cosmetics.

​Ayon pa sa aking pakikipag-usap kay Dr. Ubaldo, kaya tuloy-tuloy ang paglago ng industriya ng niyog ay dahil napakikinabangan ang lahat ng bahagi nito mula sa mga biblang nakukuha rito ay puwedeng gawing lubid, ang mga bao ay ginagawang tiles at pandekorasyon, at ang katawan naman ay ginagamit sa pagtatayo ng mga gusali. Itinuturing din ang niyog na natural na gamot sa maraming uri ng sakit. Ngayon, napakataas ng demand sa mga produktong mula sa niyog kaya naman ang Pilipinas ang isa sa mga bansang may pinakamalaking papel sa industriyang ito.

​Simula pa noong unang panahon, isa sa mga nabiyayaan ay ang Lalawigan ng Sorsogon. Dito, likas na nabubuhay ang niyog dahil sa angkop na panahon at uri ng lupa. Sa datos ng Philippine Coconut Authority (Oo yung Philcoa sa may Circle), panglabing-apat ang Sorsogon sa pinakamalaking lupain sa Pilipinas na natatamnan ng niyog: 5,899,650 mga puno sa 74,690 ektarya noong 1997

​Hanggang ngayon, ang Sorsogon ang isa sa pangunahing prodyuser ng copra sa Pilipinas. Maraming bayan ang nabubuhay sa industriyang ito, lalo na sa mga nakaraang sampung taon kung saan hinimok ang mga Sorsoganon na muling tamnan ng niyog ang kanilang mga lupain. Gumagamit sila ng mga malikhaing mga paraan upang madagdagan ang kanilang produksyon. Halimbawa, noong 2018, iniulat ng Rappler na gumagamit ng mga bubuyog na kiwot ang mga magniniyog sa Bulusan upang maging coconut pollinators at dahil dito tumaas ang kanilang produksyon mula 35% hanggang 50%. Napansin din nila na kahit na matapos ang isang bagyo, maganda pa rin ang kanilang produksyon.

​Tuloy-tuloy ang pag-angkin natin sa niyog mula crop of oppression tungong puno ng ating buhay at kaginhawahan.