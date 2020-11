Punerarya na may inuman sa burol, babawian ng permit

Nagbabala si Manila Mayor Isko Moreno na babawian ng lisensya ang lahat ng punerarya at iba pang establisimiyento na lalabag sa ordinansa ng lungsod laban sa pag-iinuman sa pampublikong lugar.

“Lahat ng puneraryang nagpapainom, we will revoke their permit, that is a blatant violation of Ordinance No. 5555,” ani Moreno sa inilabas na statement nitong Lunes.

“Walang exception na kapag may patay, puwedeng uminom, walang exception na kapag may birthday, puwedeng uminom,” dagdag niya.

Batay sa City Ordinance No. 5555, bawal ang inuman sa mga kalsada sa lungsod maging sa mga bangketa at eskinita.

Nagbabala rin ang alkalde sa mga station commander ng 13 police station sa lungsod na sisibakin sa puwesto kapag may nahuling nag-iinuman sa mga lugar na nasasakupan ng mga ito.

“Kapag ako umikot ng madaling-araw at ako mismo nakahuli at may violation — one-strike policy, tatanggalin natin ang Precint Commander, PCP o Outpost Commander. You will be out of Manila, you have no business in Manila,” aniya.

“Neglect to me is not petty. The job of the uniform personnel of the Manila Police District is to implement ordinances,” dagdag niya. (IS)