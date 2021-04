Punan ang Puwang ngayong Pandemya

Lahat tayo ginulat ng bigat at sakop ng pagdating ng COVID-19 at halos lahat ng sektor sa ating bayan, hindi handa sa ganito kalaking pagsubok. Kaya simula pa lang, alam ni VP Leni Robredo na kailangan nating tumulong sa mga komunidad at sumuporta sa mga programang makapagbibigay tulong sa mga Pilipinong lubos na apektado ngayong pandemya. Kahit kakarampot ang pondo, malaki ang tiwala natin sa bayanihang Pilipino at dito kami humugot ng lakas para lumaban.

Ngayong linggo, ipinagpatuloy ng Tanggapan ang mga proyektong nakatuon sa pag-abot ng ayuda sa ating mga kababayan. Habang patuloy ang mga relief operations natin sa iba’t ibang bahagi ng bansa kasama na ang pag-abot ng mga PPEs sa ating mga frontliners, pati na mga relief packs sa mga komunidad, nagsimula rin tayo ng mga inisyatibong nakatutok naman sa pagtulong sa pag-decongest ng mga ospital.

Napakuwentuhan natin ang Bayanihan E-Konsulta noong isang linggo kung saan mayroon tayong mga volunteer doctors na naka-abang online para tumulong sa mga may sakit, COVID-19 man ito o hindi. Nagbunga mula sa proyektong ito ang pamimigay natin ng mga Covid Care kits para sa mga pasyente ng Bayanihan E-Konsulta. Bagama’t limitado ang supply ng kits na ito, sinisigurado ng mga volunteer doctors natin na makaaabot ito sa mga pasyenteng may mga sintomas man ay makakayanang magpagaling sa bahay sa tulong ng puspusang monitoring, mga gamot, at medical equipment gaya ng pulse oximeter. Sa maliit na paraan, nakakatulong tayong makabawas sa mga pumipila nang matagal at nag-aantay matingnan sa ospital.

Nagbunga rin mula sa Bayanihan E-Konsulta ang pagsimula ng isang mobile laboratory bilang suporta sa mga kailangan ng mga pasyente. Kabilang dito ang laboratory services gaya ng antigen testing, complete blood count, at X-ray. Hindi na kailangan pang pumunta sa mga ospital o health facilities kung saan puno at maaring mahawa pa o makahawa.

Iilan lamang ito sa mga inisyatibo ng ating Tanggapan para mapunan ang mga puwang sa laban natin ngayong pandemya. Naiintindihan nating limitado ang bawat LGU at bawat ahensya ng pamahalaan sa paggalaw para makatulong sa bawat Pilipino kaya patuloy tayong naghahanap ng paraan makatulong. Patuloy ang pagkilos ng Tanggapan at ni VP Leni para mas maraming Pilipino ang maabot, sa mas mabilis na panahon.

Sa ngayon, ang isa sa pinakamalaki nating problema ay ang kakulangan ng mga health facilities na tutulong sa mga may sakit. Isang magandang proyekto ay ang teleconsultation na ginagawa na rin ng ibang ahensya at LGU, gaya ng ating Bayanihan E-Konsulta. At isa pang magandang supplement dito ay ang mobile laboratory na sinimulan natin ngayong linggo. Sabi nga ni VP Leni, “very doable lalo na para sa mga LGU.”

“Kasi kami po naghahanap kami lagi ng alternative kung papaano ba makakatulong tayo sa decongestion ng ospital. Ang liit lang naman po ng programa namin, parang relative to the whole, pero kung marami sanang sumubok nitong gawin, tingin ko makakatulong talaga siya para mas kaunti na ang taong pumupunta sa ospital. Naiiwasan rin ang transmission.”

Tandaan natin, ang mga maliliit nating inisyatibo para makatulong ay lumalaki kapag pinagsama-sama, dumadami ang natutulungan—dumadami rin ang nabibigyan ng pag-asang ipagpatuloy pa ang laban.