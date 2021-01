Pumugot na Abu Sayyaf sub leader bulagta sa SAF

Patay ang sub leader ng teroristang grupong Abu Sayyaf na wanted sa mga kasong kidnap for ransom (KFR) at pumugot din sa ulo sa isang sundalo sa naganap na engkwentro laban sa mga tauhan ng Special Action Force (SAF) nitong Huwebes sa Languyan, Tawi-Tawi.

Kinilala ni Police Major General Bernabe Balba ang napatay na suspek na si ASG sub leader na si Alkam Udjaman Hadjail, alyas Alkam, 30, tubong Patikul, Sulu at pansamantalang nakabase sa Sitio Kawa-Kawa, Brgy. Maraning, Languyan, Tawi-Tawi, sa ilalim ng pamumuno ni ASG leader Hatib Hadjan Sawdjaan.

Ayon kay Balba, si Alkam may mga kasong kidnap for ransom at target ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Abdulmoin M Pakam, ng RTC9, Branch 5 ng Bongao, Tawi-Tawi.

Nabatid na sinugod ng mga tauhan ng SAF ang lungga ni Hadjail nitong Huwebes subalit imbes na sumuko ay nakipagpalitan pa ng putok dahilan ng agaran nitong kamatayan. Nakuha sa kanya ang isang kalibre .45 baril na ginamit sa panlalaban.

Sa record ng pulisya, isa si Hadjail sa may malaking partisipasyon sa pamamaslang sa limang miyembro ng Philippine Marine sa Bud Datu, Sulu noong 2016 at ang pamumugot kay Army Corporal Reinhart Macad sa naganap na engkwentro sa Patikul, Sulu nong Nobyembre 16, 2018.

Sangkot din ito sa pagdukot sa magkapatid na Joshua at Joseph Bani sa Chinese Pier sa Bongao, Tawi-Tawi noong Hunyo 2, 2014 at sa pamamaslang sa church attendant ng Jolo, Catholic Parish Church.

Dati din itong miyembro ng kilabot na Lucky 9/Ajang-Ajang/UTG Gun for hire at Kidnap for Ransom Group. (Edwin Balasa)