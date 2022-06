Pumayat sa sakit: Sharon iniyakan ang maiksing buhok

Parang noon pa man ay alam na ni Sharon Cuneta ang gender preference ng anak na si Miel Pangilinan. Hindi nga siya naging emotional tungkol dito.

Eh, mas ngumalngal pa si Sharon sa itsura niya matapos magpagupit ng buhok. Masyado yatang napaiksi ang buhok, kaya napa-emote siya.

Sa pinosteng video ng rehearsal nila ni Regine Velasquez para sa lalabas nilang concert, inamin ni Sharon na wala sa kundisyon ang kanyang boses, kasunod ng kuwento ng hairstyle.

“At rehearsals today. Two years and eight months na po ako ‘di nagco-concert, natulog ang singing voice ko. Ginising ni Reg. Opo, nagpagupit ako. Dapat ‘di ganito ka-short. Ang galing galing ng hairstylist ko always pero ‘di ko na-explain sa kanya na dapat bob cut lang gusto ko para twins kami ni Nana. Nanood ako ng something sa laptop habang ginugupitan ako. Pagtingala ko nagimbal ako. Pagpasok ko sa room iyak ako. Waaaahh @reginevalcasid!” sabi ni Sharon.

Anyway, inamin ni Sharon na mas pumayat daw siya ngayon dahil nagkasakit na naman siya.

Dahil kay Bianca: Win muntik masuka sa S’Pore

Dahil kay Bianca Manalo, muntik na ngang magsuka sa Singapore si Senator Win Gatchalian.

‘Sakalam’ na matatawag si Bianca dahil hindi nagawang tanggihan ng Senador ang pag-ungot, paglalambing ni Bianca na samahan siya sa isang fun-ride sa Universal Studios Singapore. Na dahilan nang pagsama ng tiyan ni Sen. Win.

“Sharing with you guys the unmated clips of our Universal studios day. Pinipilit ko talaga syang sumakay, ayaw talaga. At kaya siya pawis na pawis dahil super init plus dagdag pa na after niya sumakay ng The Mummy, umikot na ang sikmura nya. I love him for being supportive of all my adventures,” chika ni Bianca.

Malaki talaga ang pagmamahal ni Sen. Win kay Bianca kaya naman pinagbibigyan niya ito sa lahat ng bagay.

Erich ala-Gretchen ang dating

Mas gumanda, fresh si Erich Gonzales ngayon, ilang buwan matapos siyang ikasal sa negosyante.

Sa muling pagpaparamdam ni Erich sa Instagram, na pinoste niya ang mga larawan sa pagbisita sa Aivee Clinic, nagsabog nga ng ‘good vibes’ ang aura ng aktres.

Simple ang suot, at walang make up, at nakatali lang ang buhok, pero mala-diyosa na siya sa ganda ngayon.

Blooming, fresh, pretty, beautiful, gwapa nga ang reaksiyon sa kanya ng mga netizen.

Mas naging simple, sopistikada nga ang dating ni Erich ngayon. Parang papunta na siya sa kategorya ni Gretchen Barretto, na simple lang mag- makeup kaya litaw ang tunay na ganda.