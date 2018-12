Pumatay sa staff ng konsehal naaresto

“YOU can hide, but you cannot run.”

Ito ang kasabihan sa wikang Ingles na tugma sa nangyari sa isang lalaki na anim na taon nagtago sa batas at may patong sa ulo na P500,000 dahil sa pagpatay sa staff ng city councilor sa Valenzuela City, matapos matunton ang kanyang kinaroroonan sa Cagayan de Oro City, kamakalawa nang umaga.

Sa isinumiteng report ni P/Chief Insp. Rhoderick Juan, head ng Station Investigation and Detective Management Branch (SIDMB), kay P/Sr. Supt. David Nicolas Poklay, hepe ng Valenzuela Police, kinilala ang nadakip na si Roberto Lecoston Givera, 31-an­yos, dating nakatira sa Abalos Bukid, Brgy. Gen. T. De Leon, Valenzuela City.

Ang suspek din ang 2014 No. 1 Most Wanted sa talaan ng Valenzue­la Police Station at nakasama rin sa listahan ng mga pinaghahanap ng batas sa National Capital Region (NCR).

Ayon kay Major Juan, si Givera ang pangunahing suspek sa pagpatay kay Domingo Dimas, 36, staff ni da­ting 2nd district councilor at ngayon ay vice mayor sa Valenzuela City.

Pinagsasaksak ang biktima sa loob ng bahay nito sa Villa Martha Subd., Brgy. Parada ng lungsod noong Nobyembre 20, 2012, dakong alas-4:45 nang hapon.

Humihingi daw ng pera si Givera kay Dimas pero hindi ito binigyan ng huli kaya niya pinatay.

Nagbigay ng P250,000 reward ang Valenzuela City government sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng suspek pero ilang taon na ang lumipas, hindi matagpuan ang huli hanggang sa maging P500,000 na ang patong nito sa ulo.

Dakong alas-sais nang umaga, nilusob na ng mga pulis ang bahay ni Givera at pinosasan ito sa loob ng bahay.

Nabatid na mayroon nang asawa at anak sa nasabing lalawigan ang suspek. Itinakda na rin ng korte ang pagdinig sa kaso nitong roberry with homicide na walang kaukulang bail.

Samantala, tiniyak ni Valenzuela City Vice Mayor Lorena Natividad-Borja na maibibigay ng pahalaang lungsod ang P500,000 reward mone­y, sa impormante na nagturo sa kinaroroonan ng suspek na pumatay sa kanyang staff noong Nobyembre 2012.

Ayon sa bise alkalde, tiniyak din ito ni Mayor Rexlon Gatchalian kungsaan iprinoproseso pa, kaya bahagyang naantala.

