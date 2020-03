Pumatay sa abogado tugisin — Palasyo

KINONDENA ng Malacañang ang pagpatay sa isang human rights lawyer sa Nueva Ecija noong Biyernes nang gabi.

Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang suspek si Bayani Dalangin, 73-an­yos, habang nasa kanyang tanggapan sa Barangay Poblacion Sur, Talavera. Isinugod pa siya sa ospital subalit binawian din ng buhay.

“Every act of violence, we condemn it. We will not tolerate any act of violence against any person, and for that matter, lahat ng nandito sa ating bansa, whether kababayan o hindi. Hindi puwede kay Presidente ‘yon,” saad ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo.

Tiniyak naman ni Panelo na mananagot sa batas ang pumatay kay Dalangin.

“Kaya ‘yong nangyaring pagpaslang sa abogado, automatic papaimbestigahan ‘yan. We will not stop unless we pinpoint the perpetrators of that crime,” dagdag pa niya. (Prince Golez)