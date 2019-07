Pumalag sa alien abduction

Mga ka-Misteryo kung may mga taong nasindak sa mga ‘bisita’ o nilalang na nakasakay sa UFO, kakaiba ang ginawa ng isang A­lien abductee.

Nagtapat si Efren ng Navotas na mula nang pumalag siya sa unang pagkidnap sa kanya ay halos gabi-gabi siyang dalawin ng UFO para kumbinsihin ng mga tinawag niyang ‘bisita’.

Nakausap ng #TeamMisteryo si Efren at bakas sa mukha niya ang pagkainis nang una siyang dalawin ng mga ‘bisita’ para maging kaibigan siya.

Nang ating tanungin si Efren kung paano ba nagsimula ang pagkuha sa kanya.

Inamin ni Efren na wala s­iyang muwang kung ano ang tawag sa mga nilalang na biglang sumulpot sa kanyang harap habang himbing siyang natutulog.

“Natutulog po ako nang biglang may napakaliwanag na tumama sa aking silid at bigla akong hinigop pataas. Hindi po ako makakilos gusto ko manlaban pero wala ako magawa. Parang may kakaibang puwersa na nakapaikot sa akin,” kuwento ni Efren.

Pinilit ni Efren na sumigaw ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig hanggang sa makita niyang naka-upo siya sa isang malamig na silya at animo’y nasa loob siya ng bulwagan na may kakaibang mga letra.

Isang napakatangkad na nilalang ang lumapit sa kanya at kinausap siya sa isip. Nagtataka siya dahil may naririnig siyang boses ngunit hindi bumubuka ang bibig ng nilalang. Pinilit ni Efren na lakasan ang kanyang loob habang kaharap niya ang bisita.

Nang tanungin ng #teammisteryo kung ano ang hitsura ng bisita na kaharap niya.

“Masyadong maliwanag ang paligid pero kita ko ang hugis ng nilalang…matangkad na payat may maitim na malalaking mata, medyo malaki ang ulo at ang damit ay nakadikit sa katawan. May naa­ninag akong kasama niya sa ‘di kalayuan,” kuwento pa ni Efren.

Sinabihan siya ng bisita na wag matakot, gusto lang nilang sabihin ang kanilang sadya.

“Andito kami para makipagkaibigan, sana tanggapin mo kami,” Boses na narinig ni Efren.

Nagtataka pa rin siya kung paano nangyayari yun pero may pumasok sa isipan niya na ito ay telepathy at ang matindi lang dinig niya ang isip ng kausap.

Sumagot si Efren sa bisita: “Kung kaibigan kayo bakit pilit niyo kong kinuha at isinakay dito? Mali yun labag yun sa kalooban namin. Dapat imbitas-yon ang ginawa niyo hindi ganito, natutulog ako inistorbo niyo.”

Inamin ni Efren na biglang uminit ang kanyang ulo sa pagkakataon iyon kaya’t bigla na lamang siyang nagising sa kanyang silid.

Akala niya ay panagi­nip lamang ang nangyari ngunit gabi-gabi siyang dinalaw ng mga ‘bisita’ hanggang sa nasanay na siya at laging kausap tuwing dumarating sila.

Napawi aniya ang pagkainis niya noong una dahil nakita niyang mabuti ang hangarin ng mga bisita. Sinabihan siyang gabay sila ng tao at kalikasan. Bagaman inamin ng bisita sa kanya na may ibang nilalang na gustong maghasik ng kaguluhan at sirain ang kapaligiran.

