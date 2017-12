Pulong nag-resign dahil sa ex, BOC Scandal

Ginulat ni Davao City Vice Mayor Paolo ‘Pulong’ Duterte ang mga miyembro ng konseho ng kanilang lungsod na nag-special session sa mismong araw ng Pasko kahapon matapos na ihayag ang kaniyang pagbibitiw sa puwesto.

Pinamunuan ng Bise Alkalde ang special session ng konseho sa kahilingan na rin ng kaniyang kapatid na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio upang mailabas ang natitira pang disaster fund ngayong taon ng lungsod upang matulungan ang mga sinalanta ng nagdaang bagyo.

Inanunsyo ng Bise Alkalde ang pagbibitiw sa puwesto kung saan sinabi nito na may pinagdadaanan siyang ‘unfortunate events’ sa kaniyang buhay na mayroong kinalaman sa una niyang asawa na inilarawan nitong ‘my failed first marriage’.

Binanggit din nito ang paninira sa kaniyang reputasyon makaraang isangkot sa smuggling scandal sa Bureau of Customs (BOC) at ang away nila ng anak sa unang asawa na si Isabelle.

“The other person in this failed relationship is incorrigible (hindi na mababago) and cannot be controlled. And I take responsibility for all that has happened as a result of a wrong decision to marry at a very young age,” bahagi pa ng pahayag ng Bise Alkalde.

“When I was gro­wing up my parents never failed to remind me of the value of the time honor principle of delicadeza and this is one of those instances in my life that I need to protect my honor and that of my children,” ayon pa sa Bise Alkalde.

Matapos ianunsyo ang pagbibitiw, binura rin ni Duterte ang kanyang official Facebook page alas-tres kahapon ng hapon. Sa FB nagsagutan ang Bise Alkalde at anak nitong si Isabelle na pinagpistahan ng netizens kung saan ay binanggit pa ng dalagita ang pambubugbog umano sa matalik niyang kaibigan bagama’t hindi naman ito idinetalye.

Wala pang ipinalalabas na pahayag si Pa­ngulong Rodrigo Duterte at maging si Presidential Spokesman Harry Roque sa pagbibitiw ng Bise Alkalde.

Sinabi naman ni Mayor Sara na batid ng kanilang pamilya kabilang na ang Pa­ngulo ang planong pagbibitiw ng kaniyang kapatid.

“Yes the President knew beforehand that the Vice Mayor will resign from his position. Best to ask the President about his reaction to the resignation,” ani Mayor Sara na dumalo rin sa special session ng kanilang konseho.





Pero, sa ngayon aniya ay mananatiling ‘on leave’ ang kaniyang kapatid hangga’t hindi pa inaaprubahan ng Pangulo ang pagbibitiw nito.

Sinabi pa ni Mayor Sara na ipinahayag ng Bise Alkalde ang resignation nito sa special session kahapon dahil iyon ang pagkakataon nitong mapasalamatan ang mga konsehal, ang mga empleyado ng Sangguniang Panlungsod at ang mga mamamayan ng Davao City.

Sa rule of succession aniya, magiging acting vice mayor ng lungsod si Councilor Bernard Al-ag.

“He most likely wanted to spare the President of futher controversies from both personal and political issues,” reaksyon ni Senador JV Ejercito.

“He has his perso­nal reasons but then it shows that VM Pulong respects delicadeza and he has honor to protect. It also proves he is not kapit tuko type. He deserves our respect,” ayon naman kay Se­nate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III.

Para naman kay ACT Teachers Party-list Rep. Antonio Tinio, sa kabila ng pag-resign ng Bise Alkalde ay hindi pa rin nito matatakasan ang mga kuwestiyon tungkol sa kaniyang pagkakasangkot Davao Group at sa P6.4 billion shabu shipment sa BOC.