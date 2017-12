Pulong nag-resign bago masibak ng Ombudsman?

Duda si Magdalo Party-list Rep. Gary Alejano na may malalim pang dahilan kung bakit biglang nagbitiw sa puwesto si Davao City Vice Mayor Paolo ‘Pulong’ Duterte noong araw ng Pasko.

Tinatanong ngayon ng kongresista kung ginawa ba umano ito ng Bise Alkalde upang maunahan ang magi­ging desisyon ng Office of the Ombudsman sa isinampang kaso laban sa kanya kaugnay ng P6.4 bilyong shabu shipment na nakalusot sa Bureau of Customs (BOC).

“…is he preempting an Ombudsman decision on his corruption case?” sabi ni Alejano.

Ipinahayag naman ni ACT Teachers Party-list Rep. France Castro na dapat noon pa umalis sa puwesto ang Bise Alkalde.

Ayon kay Castro, nang sumabog pa lamang ang P6.4B shabu scandal at nakaladkad sa Davao Group ang pangalan ng Bise Alkalde, sana ay nag-resign na ito.

“But resignation or no, this should not gua­rantee that he is free from answering the allegations regarding participation in illegal activities and his accountability for them, should any be found,” komento ni Castro.

Matatandaang nasangkot ang pangalan ng Bise Alkalde sa P6.4 bilyong shabu scandal sa BOC noong iniim­bestigahan ito ng Senado. Binanggit kasi ng broker na si Mark Taguba ang kanyang pangalan pati na ang bayaw niyang si Mans Carpio na diumano’y sangkot sa Davao Group. Kalaunan ay binawi ito ni Taguba.

Gayunman, noong Nobyembre ay inihayag ng Office of the Ombudsman na bumuo ito ng fact-finding investigation ukol sa shabu scandal sa BOC.

Samantala, inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagkausap sila ng Bise Alkalde bago nito inanunsyo ang pagbibitiw noong araw ng Pasko.

Sinabi ng Pangulo na nagkita-kita sila nina Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa Southern Philippines Medical Center habang naghihintay ng update sa nasunog na mall at tinanong siya ng Bise Alkalde.





“Sabi ko sa kaniya, ‘Ikaw. You are in a position to do what is right. Kung ano lang ang tama sa iyo, gawin mo’,” kuwento ng Pangulo.

Binigyang-diin ni Pa­ngulong Duterte na hindi niya iminungkahi na magbitiw ito sa puwesto.

“I never suggested resignation. Sabi ko, ‘ikaw, you…’ Siguro ‘yung sa anak niya, ‘yung pictorial at ‘yung – baka nasaktan din siya sa noong mga insinuation about ‘yung sa…Napuno na siguro. Pinatawag sila sa Congress for nothing. Well, about the only thing that… was his name, his name which appeared in a – and he considered it most unfair ‘to sa kaniya,” dagdag ni Pangulong Duterte.

Hindi naman binanggit ng Pangulo kung tatanggapin ba o hindi ang resignation ng anak.