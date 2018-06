Pulong kinasuhan sa SALN

KINUMPIRMA ni Ombudsman Conchita Carpio-Morales na may kinalaman sa kanyang Statement of Assets, Lia­bilities, and Net worth (SALN) ang kasong kriminal na kinakaharap ni dating Davao City Vice Mayor Paolo ‘Pulong’ Duterte sa Office of the Ombudsman.

Ayon kay Morales, nasa ilalim pa ng preliminary investigation ng Office of Deputy Ombudsman for Military and Other Law Enforcement Offices (MOLEO) ang naturang kaso.

“What I know is that it has not been terminated yet. I think it has to do with his SALN. I think they segued to the preliminary investigation,” ayon kay Morales sa isang panayam sa telebis­yon.

Una nang inamin ni Morales na may mga nakabinbing kaso si Paolo sa kanilang tanggapan ngunit hindi pa nito tinukoy kung anong kaso.

Una na ring lumitaw sa rekord ng Ombudsman na may limang kasong naka-docket sa ilalim ng pangalan ni Paolo Duterte kabilang dito ang graft, forfeiture, perjury, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at conduct prejudicial to the best interest of the service.

Si Morales ay nag-inhibit na mula sa lahat ng kasong may kinalaman sa First Family dahil ang kanyang pamangkin na si Atty. Manases Carpio ay asawa ng anak ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na si Davao City Mayor Sara Duterte. ()