Pulong isusulong maginhawang biyahe

Tututukan ni Davao City Rep. Paolo Duterte ang pagsasaayos ng transportation system ng bansa upang maging maginhawa ang biyahe ng mga mananakay at magdulot ito ng pag-unlad sa bansa.

Ikinatuwa rin ni Duterte ang pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na itutuloy ang proyekto ng nakaraang administrasyon upang maiangat ang transport industry sa global standards.

Sinabi ni Duterte na maraming nagawa at gumanda ang transportasyon ng bansa sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama subalit marami pa umano ang kailangang gawin.

“Marami pang dapat gawin at makikita naman natin ‘yan sa araw-araw na hinaing ng mga commuter dito pa lang sa Metro Manila. As Secretary Bautista had correctly pointed out, there’s no need to ‘reinvent the wheel’ when it comes to the transport industry,” sabi ng mambabatas.

Sa ilalim ng Duterte administration ay naitaas ang infrastructure spending ng average na 5% ng gross domestic product (GDP), mas malaki kumpara sa mga naunang administrasyon.

Nangako si Bautista na itutuloy ang mga proyekto ng Duterte government kasama na ang Metro Manila Subway, Light Rail Transit-1 Cavite Extension; North-South Commuter Railway system; Metro Rail Transit (MRT) projects 4 at 7; Philippine National Railways (PNR) Bicol segment; Mindanao Railway Phase 1; LRT-2 West Extension Project; at Subic Clark Railway Project.

Malaki rin umano ang maitutulong ng New Cebu International Container Port project, kabilang ang pagtatayo ng bagong container port terminal upang matulungan ang Cebu Base Port na proyekto ng kanyang ama. (Billy Begas)