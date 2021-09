Pulong Duterte positibo sa COVID

Nagpositibo sa COVID-19 ang anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Davao City Rep. Paolo `Pulong’ Duterte.

Kinumpirma ito ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Subalit hindi na makapabigay ng karagdagang impormasyon ang alkalde tungkol sa kondisyon ng kanyang kapatid sa dahilan hindi pa umano niya ito nakausap.

“Cong. Paolo Duterte is confirmed COVID-19 positive. I do not have other details,” sabi ni Mayor Sara sa isang text message sa media.(Billy Begas/Eralyn Prado)