Pulong ‘di makikialam sa gusot nina Cayetano at Velasco

Dumistansiya at walang kakampihan si Presidential son at Deputy Speaker Paolo “Pulong” Duterte sa isyu ng agawan sa poder nina Speaker Alan Peter Cayetano at Marinduque Rep. Lord Allan Velasco.

Sa isang pahayag ay naglabas ng saloobin si Duterte hinggil sa banggaan nina Cayetano at Velasco na pareho umano niyang kaibigan.

Neutral ang posisyon ng Davao City solon dahil ang nais umano nito ay mapagkaisa ang Kamara.

“As I am all for a unified House, and given the value I place in every member of Congress, I refuse to make any statement that will favor or damage either of my two good friends who are both asserting their right to be our Speaker,” nakasaad sa pahayag ni Duterte na ipinaskil sa Viber group ng mga kongresista.

Nabatid muna sa isang malapit kay Duterte na nakiusap si Velasco sa anak ng Pangulo na siya ay ipangampanya upang maluklok na Speaker.

Hindi umano maikakaila ang term-sharing agreement kaya mayroong karapatan si Velasco na igiit ang pag-upo bilang Speaker pero hindi rin umano maitatanggi ang suporta ng maraming kongresista kay Cayetano.

Umaasa si Duterte na kung darating man ang panahon na kailangang magbotohan ang mapili ng mga kongresista ay ang nararapat na lider na makakatuwang sa pagpapaunlad ng mga distrito at muling mapag-iisa ang Kamara.

“And when we do make that decision, I hope we can find it in our hearts to vote for someone, not just for convenience or affiliation, but whom we feel strongly can represent the House with the dignity that it deserves,” ayon pa kay Duterte.

Umaasa rin si Duterte na igagalang at susuportahan ng mga kongresista kung sinuman ang manalo.