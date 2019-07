Pulong atras sa labanan ng pagka-speaker

NAGDESISYON si Davao City Rep. Paolo ‘Pulong’ Duterte nitong Sabado na umatras sa karera sa speakership ng Kamara.

Sa isang statement, binanggit ni Rep. Duterte na ginawa niya ang desisyong ito matapos makausap ang amang si Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City noong Huwebes nang gabi.

“We both agreed that this will not be the right time for me to be Spea­ker and I can still help his administration from the House in a different capacity,” ayon sa statement ng kongresista.

Naunang sinabi ni Pangulong Duterte na magre-resign siya sa puwesto kapag tumakbo sa pagka-speaker ng Kamara ang anak na si Pulong.

Binanggit pa ng bagitong kongresista na susuportahan na lamang niya ang kandidatura ng kababayan na si Davao City Rep. Isidro Ungab dahil magkapartido sila sa Hugpong ng Pagbabago.

“The President has also been fully informed of Rep. Ungab’s participation in the race for the next Speaker of the House of Representatives,” ani Rep. Duterte.

Itinutulak ng PDP-Laban na pinamumunuan ni Pangulong Duterte ang speakership bid ni Marinduque Rep. Lord Allan Velasco. Isinusubo naman ni Taguig Rep. Alan Peter Cayetano ang term-sharing kay Velasco subalit tinanggihan ito ng huli.

Ang kandidatura ni Cayetano ay suportado ng mga miyembro ng gabinete.

Samantala, pormal nang sumali si Velasco sa “Duterte Coalition” na itinatag kamakailan ng mga kongresista na miyembro at kaalyado ng HNP.

Sa isang larawang natanggap ng Abante, makikita ang masa­yang pakikipagpulong ni Velasco kay Rep. Ungab na isa mga nagtatag ng Duterte Coalition.

Una ng hinimok ni Velasco ang kanyang mga kasamahan sa Kamara na itigil na muna ang mga iringan at batuhan ng putik dala ng umaatikabong bakbakan sa Speakership race at magkaisa upang isulong ang mga pangunahing platporma at legislative agenda ng administrasyong Duterte sa papasok na ika-18 Kongreso sa Hulyo 22.

“I welcome the formation of the Duterte Coalition whose intention is to unite the House of Representatives,” saad ni Velasco.

Ang Duterte Coalition ay itinatag ng mga miyembro at kaalyado ng HNP sa Mababang Kapulungan ng Kongreso kabilang na si Ungab at Davao City 1st district Rep. Paolo Duterte. (JC Cahinhinan)