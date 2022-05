Pulisya naka-full alert para sa eleksiyon

Inilagay na ng Philippine National Police (PNP) sa full alert status ang lahat ng kanilang istasyon sa buong bansa para masiguro ang kaayusan ng halalan sa Mayo 9.

“We are all systems go. We have placed all police stations nationwide on full alert status,” ani PNP chief Gen. Dionardo Carlos sa isang pahayag.

Sinabi ni Carlos na magiging mata at tainga ng PNP ang kanilang National Election Monitoring and Action Center (NEMAC) at Regional Election Monitoring and Action Center (REMAC) para sa mga updated na report sa lahat ng insidente na may kinalaman sa eleksiyon.

Real time situation aniya ang makikita sa NEMAC tulad ng aktuwal na pangyayari sa mga polling center kasama ang pag-umpisa at pagtatapos ng botohan gayundin ang mga posibleng aberya sa paligid.

Bukod dito, alisto rin ang mga standby forces at quick reaction teams na naka-istasyon 24 oras sa kani-kanilang command post at headquarters. (Edwin Balasa)