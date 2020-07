Pulis-Zamboanga tinuhod leeg ng violator

Pansamantalang tinanggal sa serbisyo ang isang pulis sa Zamboanga City na nakita sa video na pinadapa ang lalaking lumabag umano sa checkpoint saka tinuhod ang leeg.

Kinilala ang pulis na si P/ Maj. Jivertson Pelovello, station commander ng Zamboanga City Police Station 7. Ayon kay PRO-9 Regional Director Brig. Gen. Jesus Cambay Jr. tinanggal muna si Pelovello sa serbisyo habang gumugulong pa ang imbestigasyon.

Dagdag ni Cambay, makikita na hindi rasonable ang brutal na paghuli ng nasabing pulis sa lalaki gayong makikitang sumusunod naman ito sa awtoridad. Gayuman, posible umanong hindi nakunan sa video ang buong pangyayari kaya kinakailangan pa itong pag-aralan.

Nag-viral sa social media ang nasabing video na hinalintulad pa ng mga netizen sa nangyari sa ginawa ng isang pulis sa Estados Unidos sa black man na si George Floyd, na pumanaw kinalaunan matapos hindi makahinga dahil sa ilang minutong panunuhod ng pulis.

“The PNP organization never tolerate its police personnel who performed their duty beyond what is being laid down in the PNP operational procedure,” saad naman ng PRO-9 Public Information Office. (RP)