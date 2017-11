Pulis at sundalo may umento sa suweldo sa 2018

Tiyak na ang umento sa suweldo ng mga ­pulis at sundalo sa taong 2018.

Ito’y matapos matukoy ng Department of Budget and Ma­nagement (DBM) kung saan huhugutin ang P44 bilyong pondo para sa salary increase ng mga pulis at sundalo.

“We have already identified some P44 billion kung saan kukunin, which is from Miscellaneous Personnel Be­nefits Funds (MPBF),” ayon kay DBM Secretary Benjamin Diokno.

Para madoble ang suweldo ng mga pulis at sundalo, kakailanganin ng DBM ang kabuuang halagang P63.4 bilyon kaya P20 bilyon na lamang ang hahagilapin ng gobyerno.

Ang P20B ay kukunin naman sa mga ahensiya ng gobyerno na ayaw munang pangalanan ni Diokno.

Noong Setyembre, inihain ang Joint Resolution sa Kongreso upang doblehin ang entry-level policemen at sa mga sundalo sa susunod na taon.

Oras na maaprubahan ang resolusyon, magi­ging doble na ang base pay ng police officer 1 sa Philippine National Police (PNP), private sa Armed Forces of the Philippines (AFP) at mga kapantay ng ranggo sa Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Philippine Public Safety College, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority.