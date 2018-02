Pulis sa Metro Manila talagang matigas ang ulo – Duterte

Sakit pa rin sa ulo ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang mga pulis sa Metro Manila sa kabila ng mga ipinatupad na pagbabago sa Philippine National Police (PNP).

Sa kanyang talumpati kahapon sa inagurasyon ng bagong shooting range ng Arms Corporation of the Philippines (ARMSCOR) sa Davao City, inihayag ng Pa­ngulo kay PNP Director Ge­neral Ronald ‘Bato’ dela Rosa ang kanyang pagkadismaya sa mga pulis, partikular ang mga nasa Metro Manila.

Hindi lubos-maisip ng Pangulo kung bakit hanggang ngayon marami pa rin ang mga pasaway na pulis.

“Alam mo, do not be offended but I’m okay with the Armed Forces. But I have a problem with the PNP and it does not begin today nor yesterday. It has been a perennial pain in the a** ever since. Sa Manila lang naman, Manila lang. Walang ano…,” anang Pangulo.

Bahagya aniyang nakabangon na ang imahe ng PNP subalit hindi mapanatili ang respeto ng publiko sa mga pulis dahil mayroon pa rin na sadyang matigas ang ulo.

“There seems to be a breakdown there. I don’t know what causes them to be derelicts. But the problem is the perception. Although it has gained the traction of respect from the Filipino people, hindi ma-sustain ‘yung momentum because every now and then, may mga pulis na talagang matigas,” dagdag pa ng Pangulo.

Simula nang umupo sa Malacañang si Pangulong Duterte ay marami na itong sinibak na pulis at ipinatapon sa Minda­nao dahil sa iba’t ibang kaso gaya ng kidnapping, murder, drugs at iba pa.