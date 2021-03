Pulis, PDEA at mga ‘uzi’

Parang wild-wild-west o war zone mga tropapips ang labas ng isang mall sa Commonwealth Avenue sa Quezon City dahil nangyaring bakbakan ng mga tauhan ng Quezon City Police District at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Pero panis ang mga taga-media sa mga “uzi” o usisero pagdating sa “coverage” ng nangyaring engkuwentro dahil sa smartphone at Facebook. Aba’y kapag may ganitong nangyayari, hindi na lang media coverage ang paghahanapan ng video ng mga tao kung hindi pati na ang social media–in real time pa.

Ang kurimaw nga natin na 3210 pa rin ang cellphone, biglang nag-flashback sa isip ang nangyaring mga kudeta noong 80’s na panahon ng termino ni dating Pangulong Cory Aquino.

Nang mga panahon na iyon ng kudeta, nagbabakbakan ang mga sundalong nais pabagsakin ang gobyerno ni Tita Cory at ang mga sundalo at pulis na tapat sa administrasyon. Pero mapapanood lang ang bakbakan kapag ipinalabas na sa TV na tinatawag na “breaking news.”

Sabi ng ating kurimaw, gaya ng bakbakan ng PDEA at QCPD sa Commonwealth, kahit nagkakaputukan eh nagkalat din ang mga “uzi” o usisero noong panahon ng kudeta. Pero ang malaking kaibahan lang, ang mga “uzi” ngayon, armado ng smartphone at kumukuha ng video.

Mayroon pa nga yatang mga miron na nag-FB live habang kinukunan ng video ang putukan. Ang iba, parang mga reporter pang nagla-live report. Hindi naman kataka-taka na maraming “uzi” sa lugar dahil matao talaga ang lugar na iyon.

Kung mapapansin nga mga tropapips, marami sa mga footage na ipinalabas sa mga balita sa TV eh galing sa social media. Tanong ng kurimaw natin, binayaran kaya ng mga network ang mga ginamit nilang video mula sa mga “uzi” o baka naman thank you lang with “credit” ng usapan?

Masuwerte ang mga “uzi” dahil mga tropa ng gobyerno ang nagbakbakan at mukhang nasa isip pa rin nila na walang sibilyan na dapat madamay. Pero kung talagang hardcore na mga kriminal ang sangkot sa engkuwentro, malamang may hostage taking na naganap at marami ang madadamay.

Ngunit bukod sa peligro sa buhay ng mga sibilyan, may mga pagkakataon din na maaaring hindi sinasadyang naibibisto ng mga “uzi” ang ilang taktika ng mga awtoridad sa kanilang operasyon tulad dami ng mga operatiba at iba pang ginagawa nila kapag naglalatag ng buy-bust.

Kaya sa gagawing imbestigasyon sa pagtukoy kung sino ang pumalpak sa PDEA o QCPD kaya nangyari ang engkuwentro, dapat din sigurong mapag-usapan ang naging partisipasyon ng mga “uzi” kung mayroon bang mga mahahalagang impormasyon sa operasyon na lumabas sa social media.

Matatandaan na nasisi na noon ang media dahil sa live coverage sa nangyaring hostage taking sa Luneta noong 2010. Nalalaman kasi ng hostage taker ang galaw ng mga pulis at sinasabing lalong nagalit ang hostage taker dahil nakita ang ginawang pagdakip sa kaniyang kapatid.

Dahil sa social media at lakas ng loob ng mga uzinetizen, nadadagan ng pinagkukunan ng impormasyon ang mga tao, at pinapadali nila ang trabaho ng mga taga-media. Pero dapat malaman din nila ang limitasyon sa pagkuha ng video lalo na sa mga kritikal na sitwasyon–lalo na kung nalalagay sa peligro ang sarili nilang buhay. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”