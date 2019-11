Pulis na suspek sa broadcaster slay sumuko

HINDI na umano kinayang magtago pa ng pulis na sangkot sa pagpatay sa radio broadcaster sa Dumaguete City, Negros Oriental kaya sumuko na ito sa mga awtoridad, ayon sa Presidential Task Force on Media Security (PTfoMS).

Sinabi ni PTfoMS Executive Director Undersecretary Joel Sy Egco na dala ng pressure dahil sa pinatin­ding manhunt, kusang-loob na sumuko si Patrolman Roger Rubio noong Miyerkoles.

“Caving in to mounting pressure due to an intensified manhunt, Mr. Rubio, unfortunately, active personnel of the Neg­ros Oriental Provincial Mobile Force Company, gave himself up to his Commanding Officer PLt. Col. Judimar de Leon at around 6 o’clock in the evening of November 13,” sabi ni Egco.

Si Rubio umano ang gunman sa pagpatay kay radio broadcaster Dindo Generoso noong Nobyembre 7.

Kaugnay sa polisiya ng pulisya laban sa pagpapakita ng mga suspek sa media, ipinaliwanag ni De Leon na kinailangang ipa­kita si Rubio para sa imbestigasyon.

“The Presidential Task Force on Media Security directed us to bring the living body of the surrendered person para maim­bestigahan din nila personally, aside from the investigation being conducted by us,” sabi naman ni De Leon.

Ayon pa sa pulis­ya, nakakita umano ng palitan ng text message ni Rubio at isa pang suspek na si Teddy Salaw, na naunang naaresto ng pulisya.

Naisampa na umano ang kasong murder laban kay Rubio. (Prince Golez)