Pulis na nanggulo inireklamo ng negosyante

Nasa ‘hot water’ ngayon ang isang pulis National Capital Regional Policw Office (NCRPO) matapos na ireklamo ng isang negosyante ng panggugulo,at pagbabanta sa dalawang magkahiwalay ng pagkakataon sa Tondo, Maynila.

Dumulog sa tanggapan ng Manila Police District-General Assignment and Investigation Section (MPD-GAIS), ang biktimang si Jesus Paderna,39,at residente ng 1614 Malabon St. Sta.Cruz, Maynila.

Sa reklamo ng biktima kay PCInsp. Joselito De Ocampo, hepe ng MPD-GAIS naganap umano ang insidente noong Setyembre 19 at nitong Oktubre 8 ng alas 9:30 ng gabi sa may kahabaan ng Pavia St. Tondo, Maynila.

Sinabi ni Paderna na sumugod umano si PO1 Elmer Garcia,nakatalaga sa RPHAU, NCRPO at residente ng Penalosa St. Tondo, Maynila na sa kanyang pagkakaalam ay AWOL na sa serbisyo at sa tapat ng kanyang bahay ay pinagmumura siya at pinagbantaang papatayin at idadamay pa ang kanyang buong pamilya.

“Nagmumura siya at idadamay daw ang mga bata at ang buong pamilya ko,”ayon kay Paderna.

Noon umanong Oktubre 8ay muling sumugod ang pulis sa kanyang bahay sa hindi umano niya malaman na kadahilanan ay muli itong nagsisigaw at naghahamon ng away kaya napilitan na siyang ireklamo.

Nabigo naman ang pulis na tumugon sa patawag ng Manila Police Distrct ang pulis para magpaliwanag kaya nakatakdang isampa ang kasong Malicious mischief, unjust vexation at threat.