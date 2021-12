Pulis na magso-solicit sibak agad – PRO1

Nagbabala kahapon si Police Regional Office 1 (PRO1) director P/Brig. Gen. Emmanuel Peralta na sisibakin at kakasuhan ng adminis­tratibo ang sinumang pulis sa buong Region 1 na magso-solicit nga­yong kapaskuhan.

Ang Region 1 ay kinabibilangan ng mga lalawigan ng Pangasi­nan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, at La Union.

Ayon kay Peralta, ipinagbabawal niya sa lahat ng kanyang mga opisyal at mga tauhan ang anumang solicitation letter at pagtanggap ng regalo, partikular na mula sa mga ilegal na aktibidad.

Labas aniya sa polisiya ng PRO1 na mag-solicit ang sinumang mga pulis sa mga pribadong indi­bidwal at institusyon, partikular na sa mga business establishment, para sa raffles at iba pang paprem­yo para sa mga pagdiriwang ngayong Pasko at Bagong Taon.

“Police personnel who will be reported will be immediately relieved from their assignment and will face criminal and administrative sanctions in accordance with Presidential Decree No. 46 and NAPOLCOM Memorandum Circular No. 91-010 on the Prohibition against Solicitation Activities of Members of the Philippine National Police,” saad ng director.

Ayon pa sa opis­yal, mag-iisyu siya ng memorandum upang atasan ang lahat ng mga provincial director at mga hepe ng pulisya na paalalahanan ang kanilang mga tauhan na bawal ang solicitations, kabilang na ang mga fund-raising activi­ty. (Allan Bergonia)