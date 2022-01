Pulis na, komadrona pa!

PINURI ni Philippine National Police (PNP) Chief Gen. Dionardo Carlos si Patrolman Lhar Talaga, isang Assistant Police Community Relations ng Caticlan Airport Police Station, Aviation Security Unit 6 dahil sa mabilis nitong pagresponde sa babae na nanganganak sa Afga Tangalan, Aklan, nitong Huwebes.

Sinabi ni Carlos na base sa report, lumapit ang isang lola kay Talaga para magpatulong sa anak na nanganganak.

Agad namang nagtungo si Talaga sa bahay nito kung saan nagsagawa ito ng Internal Examination (IE) sa nanay at madiskubreng nasa 9-cm cervical dilation, isang senyales na manganganak na ito.

Agad itong tumulong at nagbigay ng normal delivery sa babae na kinilalang si Rachel Mae Panagsagan.

Si Talaga ay isang registered nurse at may experience sa pagtulong sa pagpapaanak.

“This is a concrete example that every person may have other skills and niches that can be maximized to render service to the public. Patrolman Talaga is a living testimony to the many wonderful deeds that go beyond the call of duty,” sinabi ni Carlos. (Kiko Cueto)