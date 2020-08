Pulis minura, tinadyakan ng sinitang rider

Pinaulanan ng mura at sinaktan pa ng isang rider ang mga pulis Maynila na sumita sa kanya dahil walang itong suot na fac emask at helmet sa Malate, Maynila.

Nahaharap sa kasong paglabag sa RA 4136 ng LTO code, no quarantine pass, mandatory use of face mask at direct assault ang suspek na si Arnel Compa, 42, nakatira sa Sagingan Compound, Sarikap Homes, Brgy. San Isidro, Parañaque City.

Sa imbestigasyon ng Manila Police District PS-9,naganap ang insidente dakong alas-5 ng umaga nang masita ang suspek habang nagmamaneho ng motorsiklo na walang suot na helmet at face mask.

Hinanap ni PCpl.Louie Saupan ang lisensiya pero walang maipakita ang suspek at maya-maya pa ay nagsimula na nitong pagmumurahin ang mga pulis na nasa PNP Quarantine Control Point sa Roxas Boulevard corner Quirino Avenue.

Nang maposasan ng mga pulis at maisakay sa mobile si Compa ay dito naman ito nagwala at ilang beses tinadyakan si Patrolman Harold Soriano dahilan para pumutok at magdugo ang bibig nito.

Dinala muna sa Tondo General Hospital para ipa-medical ang suspek bago isailalim sa inquest proceeding.(Juliet de Loza-Cudia)