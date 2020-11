Pulis Bikol binigyan ng ayuda, helicopter

Nagbigay ang Philippine National Police (PNP) ng tulong sa 2,268 parak sa Kabikolan na kabilang sa mga apektado ng mga nagdaang bagyo.

Sa isang seremonya kahapon sa Police Regional Office (PRO) 5 headquarters sa Camp Gen. Simeon Ola, binigay ni PNP chief Gen. Debold Sinas sa mga pulis ang mga sako ng bigas, cash assistance, at iba pang relief item.

Nag-abot din ang hepe ng cash reward sa ilang pulis na nakagawa ng “remarkable deed” habang may pandemya.

Bukod dito, pinagkalooban din ang Camp Gen. Simeon Ola ng dalawang helicopter.

Gagamitin umano ang mga sasakyang ito sa pagdadala ng relief goods sa mga isolated na lugar na todong sinalanta ng mga bagyong Quinta, Rolly, at Ulysses.

“We will leave here in your disposal these two helicopters so that you could respond immediately to areas that remain isolated by the typhoons from the town proper, particularly in the island province of Catanduanes,” ayon pa kay Sinas kahapon. (SDC)