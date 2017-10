Pulbusin sila! – Palasyo sa natitirang terorista

Lalo pang paiigtingin ng gobyerno ang laban kontra terorismo hanggang sa tuluyang maubos ang lahat ng galamay ng mga terorista sa bansa.

Ito ang inihayag kahapon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella matapos maaresto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) ang recruiter umano ng ISIS sa bansa na kinilalang si Karen Aizha Hamidon.

Si Hamidon ang biyuda ni Mohammda Jaafar Maguid, ang most wanted man sa Sarangani at dating lider ng Ansar Khalifa Philippines na responsable sa pambobomba sa night market sa Davao City noong nakalipas na taon.

Ayon kay Abella, hindi hahayaan ng gobyerno na humina ang kampanya kontra terorismo lalo na at may ilan pang natitirang galamay ang mga terorista sa bansa.

“The arrest of Karen Aizha Hamidon by the agents of the National Bureau of Investigation (NBI) yesterday underscores that we cannot let our guard down in the fight against terrorism as some remnants of the forces of evil are still at large,” ang pahayag ni Abella.

Si Hamidon ang itinuturong Daesh-Maute recruiter at ginagamit umano ang internet para mag-recruit ng mga dayuhang terorista at sumapi sa Maute group sa Marawi City para labanan ang gobyerno.

Sinabi pa ni Abella na hindi titigil ang gobyerno sa pagtugis sa mga terorista na nais maghasik ng takot at karahasan sa bansa at hinikayat ang publiko na maging alerto at makipagtulungan sa mga otoridad sa mga posibleng banta ng terrorismo para sa kaligtasan ng lahat.