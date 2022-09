Pujols sinalisi Cards

PINALIPAD ni Albert Pujols ang kanyang 696th home run at nag-rally ang St. Louis Cardinals para agawan ng panalo ang Pittsburgh Pirates 7-5 sa 147th Major League Baseball 2022 regular season game nitong Linggo.

Inakbayan ni Pujols si Alex Rodriguez sa fourth place ng career home run list, nasa unahan na lang nila sina Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) at Babe Ruth (714).

May 22 games pa si Pujols, 42, sa kanyang 22nd at final season sa big leagues.

“I don’t care who I tied,’ singhal ni Pujols. “I think I’m going to let things happen and try to enjoy it. If it happens, it happens.”

Iwan ang Cards 3-1 sa sixth inning, kumonekta si Pujols sa first-pitch slider ni JT Brubaker. Pinaglayag niya ang two-run shot 418 feet tungo sa left field bleacers sa PNC Park sa Pittsburgh, Pennsylvania.

Angat ang Cards sa 82-58 win-loss record, salampak ang irates sa 51-87.

Binasag ng three-run double ni Nolan Arenado ang 4-4 tie sa ninth. (Vladi Eduarte)