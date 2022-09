Pujols pinalo home run 695

INEKISAN ni Albert Pujols ang home run No. 695 sa eighth inning na sinakyan ng St. Louis Cardinals sa 2-0 win kontra Chicago Cubs nitong Linggo.

Inihulma ni Miles Mikolas ang panalo sa pamamagitan ng ipinukol na eight shutout innings.

Pinalagutok ni Pujols ang two-run, pinch-hit shot mula sa pukol ni reliever Brandon Hughes.

Humihinga na si Pujols sa batok ni Alex Rodriguez (696) sa all-time home run list. Nasa unahan nila sina Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) at Babe Ruth (714).

Dumating ngayong season ang dalawa sa pitong pinch-hit homers ni Pujols, nangolekta ng home runs kontra all-time record 451 pitchers.

Kumonekta ang 42-year-old sa 0-1 throw.

“It’s just pretty special to be able to do that,” ani Pujols. “There’s some nights that you’re going to come through and some nights that you don’t. The nights that you do, you just enjoy it.” (Vladi Eduarte)