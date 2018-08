PUJ modernization aarangkada sa Malabon City

All systems go na ang PUJ Modernization Program ng Department of Transportation (DOTr) sa Malabon City.

Nitong August 3 ay magsasagawa ng ­seminar ang ­Office of Transportation ­Coo­peratives (OTC) sa may 100 jeepney ­operator at ­driver sa ­Barangay Tinajeros, Malabon City bilang paghahanda sa ­pag-oorganisa ng mga operator bilang isang koo­peratiba.

Naging katuwang ng DOTr at OTC ang opisina ni Congressman Ricky Sandoval para sa aktibidad na ito.

Handa na isulong ni Vice Mayor Jeannie Sandoval ang anumang ordinansa na kakaila­nganin upang maging matagumpay ang programa ng National go­vernment sa lokal na pamahalaan.

Full support dito ang Barangay Tinajeros na kinakatawan ni Chairman Ryan Geronimo bilang ang barangay na ito ang isa sa pinakamalaki sa lungsod.

Kasama rin sa se­minar ang mga opisyal ng LTFRB na handang maglinaw sa mga pagbabago sa prankisa ng mga jeepney.