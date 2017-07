PUGUTAN AT KAININ KO ANG ATAY!

Muling naglabas ng galit si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga bandido gaya ng Abu Sayyaf at teroristang grupong Maute na walang ginawa kundi mamerwisyo at maghasik ng lagim.

Sa talumpati sa ika-64 na Araw ng Hagonoy sa Municipal Gymnasium, Municipal Complex, Hagonoy, Davao del Sur noong Miyerkules ng gabi, Hulyo 5, ngayong taon, hindi naiwasan ng Pa­ngulo na magbitiw nang maanghang na salita laban sa patuloy na paghahasik ng gulo ng Maute at Abu Sayyaf.

“They don’t know anything else besides to destroy and kill. They don’t know anything other than to kill and destroy,” giit ng Pangulo.

Nagbigay rin ng saloobin si PDU30 sa ginawang pamumugot ng ulo ng Abu Sayyaf sa ilang bihag na Vietnamese.

“Kakita man mo sa ilang bag-ong gi-behead? Nasa kuan dalawang, dalawang, dalawang Vietnamese na nakuha nila three months ago. Giputlan ug liog.”

(TRANSLATION: Did you see one they recently beheaded? Two Vietnamese they took three months ago. Their necks were cut off.) Now I’ll have to explain to the Vietnamese. A head lying there…in vain?”

Muling ibinida ni Duterte na anumang karahasan at gaano man katindi ang pagka-brutal ng mga ganitong grupo ay kaya niyang higitan.

“Gamiton nimo ang pangalan, mupatay kag tao. Sabagay, di man pud ta ma-alkanse ug kana lang butanga. Pag-punggot ug ulo. Kan-on ko na imong atay ug gusto ka,” ani Duterte.

(TRANSLATION: You’d use (god’s) name in killing another person. Well, we won’t be shortchanged there. You cut off a head and I’ll eat your liver if you want.)

“Tagai kog asin ug suka, di ba kilawon ko na sa imong atubangan. Nagakaon man ko sa tanan, wala man koy pili. Hasta nang dili matulon, ginakaon ko na,” dagdag ng Presidente.





(TRANSLATION: Just give me salt and vinegar at kikilawin ko ‘yan sa harap mo. Kinakain ko lahat, hindi ako mapili. Kahit na ‘yung hindi malunok, kinakain ko pa rin.)

Kaugnay nito, maigting na kinondena ng embahada ng Vietnam ang barbariko at hindi makataong pagpugot sa ulo ng dalawa nilang mamamayan, ayon kay Ly Quoc Tuan, embahador ng Vietnam sa Pilipinas.

Ang daming problema!

Samantala, nagpaabot din ng mensahe si Duterte sa mga rebeldeng komunista.

Umaasa ang Pa­ngulo na kapag nag­harap ang gobyerno at ang mga rebelde ay mas magiging sinsero na sa pakikipag-usap ang mga ito.

No nego sa Maute

Muling iginiit ng tagapagsalita ng Palasyo na hindi makikipagnegosasyon ang gobyerno sa mga terorista.

“Binigyan-diin pa na ang Maute ang humirit ng backchannel talks, hindi si PDU30.

Ayon kay Abella, ang alok na makipag-usap ay ginawa umano ni Farhana Maute, ina ng mga pinuno ng terror group na sina Omar at Abdullah.