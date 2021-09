Puganteng Kano, Koreano timbog

Nasakote ng fugitive search unit (FSU) ng Bureau of Immigration (BI) ang isang Amerikano at isang Koreano sa magkahiwalay na operasyon nito sa Bohol at Taguig City.

Naaresto noong Lunes ang puganteng Kano na si Paul Franklin Guzock, 63, sa Dauis, Bohol, sa bisa ng isang mission order na inilabas ni BI Commissioner Jaime Morente.

Batay sa rekord si Guzock ay may warrant of arrest mula ng US District Court ng Western District sa New York noong 2019 dahil sa paglabag sa supervised release.

Ang pugante namang Koreano na si Park Seonghyeok, 47, na hinuli sa tinutuluyang condominium sa Taguig City ay wanted sa kasong cyber prostitution.

Ang mga awtoridad ng South Korea, ay humingi ng tulong sa BI sa paghanap sa naturang dayuhan, na may warrant of arrest mula sa District court ng Daejeon sa naturang bansa. (Mina Navarro)