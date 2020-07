Pugad ng tulak sinalakay, 35 arestado

Umabot sa 35 katao ang naaresto matapos salakayin ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at Philippine National Police ang isang slum area sa Barangay Balibago, Angeles City sa Pampanga na pinaniwalang pugad mga kilabot na drug pusher.

Sa bisa ng isang search warrant na inisyu ng korte sa Angeles City, sabay-sabay na sinalakay ng magkasanib na puwersa ng PDEA at pulisya ang kuta ng mga drug pusher noong Biyernes ng hapon.

Ayon kay PDEA Director General Wilkerson Villanueva target ng operasyon ang grupo ng ‘Journales Brothers’ na binubuo ng mga bigtime na personalidad at responsable sa malawakang distribusyon ng shabu sa Pampanga at Central Luzon.

Sa mga naaresto, 16 katao ang aktong nahuli habang bumabatak ng shabu sa mga sinalakay na drug den sa Hadrian Extension. Nadakip sa kanyang bahay si Louie De Veyra Journales pero nakatakas ang dalawa niyang kapatid na sina Daniel at Santhy Cline.

Kasabay nito nagbanta si Villanueva na tatamaan na ang dapat tamaan sa gagawin pang pagsalakay sa mga natukoy na ng PDEA na kuta ng ilegal na droga sa bansa. Lantarang inihayag ni Villanueva ang kapabayaan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council ng Brgy. Balibago para sugpuin ang ilegal na droga sa kanilang lugar.

“Apparently dito sa Barangay Balibago parang walang aksyon sa intervention program. Meaning no community-based rehabilitation program for drug addicts has been done, dereliction of duty awaits barangay officials who are remiss in gtheir duty,” ayon kay Villanueva. (Rudy Abular)