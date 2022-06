Publiko kinalma sa pagsipa ng Omicron subvariant

Hindi dapat maalarma ang publiko są naitalang pagtaas ng kaso ng COVID mula sa subvariant ng COVID Omicron na BA.2.12.1

Sinabi sa Laging Handa public briefing ni Dr. Rontgene Solante, Infectious Diseases Expert na kahit bahagyang may nakitang pagtaas sa COVID cases, hindi naman ito kasing lubha ng naranasan ng bansa noong Enero.

May isa pa aniya ang bakuna ng mga tao na patuloy na nagbibigay ng proteksiyon sa kanila laban sa COVID-19.

“Well, in terms of maalarma, siguro hindi. I don’t think the cases we will experience na nakikita natin noong January, ‘no because I think iyong proteksiyon natin with the BA2 noong nadaanan tayo noong January will still be here protecting us against this lineage of the BA2 which is the BA.2.12.1,” ani Solante.

Bukod dito, sinabi ng eksperto na mild lamang ang sintomas ngayon ng mga tinatamaan ng bagong subvariants at hindi niya nakikitang magkakaroon ng pagtaas sa paggamit ng mga ospital.

“Well, one good thing, one good news is that despite na nakikita natin na may kaunting uptick ang mga kaso ngayon but we have never seen any more COVID cases na talagang nagsi-severe, iyong mga nangangailangan ng oxygen, nagre-respiratory failure na na-experience natin before with the Delta,” dagdag ni Solante. (Aileen Taliping)