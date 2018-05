Publiko dapat maging vigilant sa halalan – Tondo solons

Hinikayat kahapon ng dalawang kongresista mula sa Tondo ang publiko na maging vigilant sa darating na halalan ng Barangay at Sangguniang kabataan.

Ayon kina Manila 1st District Rep. Manuel ‘Manny’ Lopez at Manila 2nd District Rep. Carlo Lopez kailangan ito ay para makatulong ang mamamayan na mabunyag ang mga pagtatangka ng dayaan at karahasan at mapanatili ang isang parehas, matapat, mali­nis at mapayapang halalan.

Umapela din ang da­lawang mambabatas sa publiko na kaagad na i-report sa Commission on Elections(COmelec) at Philippine National Police (PNP) ang anumang impormasyon sa vote bu­ying, dayaan at pagtatangka ng karahasan na may kaugnayan sa halalan na lilikha ng kaguluhan.

Nanawagan din ang mga ito sa kinauukulan na kaagad na aksyunan ang mga reklamong may kaugnayan sa eleksyon na inihain ng mamamayan para mahadlangan ang hindi kanais-nais na mga insidente.

Naniniwala ang mga dalawang solon na handa ang komisyon na lumikha ng quick response team na aaksyon at tutugon sa mga insidente at problemang may kaugnayan sa halalan.