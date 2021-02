Publiko bahala sa VFA

NAIS munang malaman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pulso ng publiko sa isyu ng Visiting Forces Agreement (VFA) bago magdesisyon kung babawiin o palalawigin ang kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng Estados Unidos.

Sa kanyang regular na mensahe sa bayan, sinabi ng Pangulo na wala siyang itatago sa mga tao kaya kukunin niya ang opinyon ng publiko hinggil sa isyu.

“I have not yet as yet decided on what to do. Meaning to say, to abrogate or renew because I want to hear the people. I want narratives to come up,” anang Pangulo.

Ang VFA ay kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika kung saan pinapayagan ang joint military training sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at mga sundalong Amerikano.

Matatandaang ipinag-utos ng Pangulo ang pag-terminate sa kasunduan noong Pebrero 2020 dahil sa pakikialam ng ilang Amerikanong mambabatas sa kaso ni Senadora Leila De Lima, kasabay ang pagbawi sa visa ng mga opisyal na may kinalaman sa pag-aresto sa senadora.

Makalipas ang apat na buwan ay sinuspinde ni Pangulong Duterte ang VFA at nitong Pebrero 2021 ay sinabi nito na dapat magbayad ang mga Amerikano kung nais nilang magpatuloy ang VFA. (Aileen Taliping)