Public transpo walang taas pasahe

Tiniyak ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) chairman Martin Delgra na walang magaganap na pagtaas sa singil ng pasahe sa lahat ng mga pampublikong sasakyan.

Inihayag ito ni Delgra matapos buksan ang ilang ruta sa Metro Manila at ilan pang lugar sa bansa makalipas ang lockdown dahil sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

“We will not increase any fare of whatever modes, whether it be bus, PUV, PUJ, even taxi and TNVS,” ani Delgra sa Laging Handa briefing, Lunes ng tanghali.

Ayon kay Delgra, makaaasa ang milyon-milyong commuter na hindi madadagdagan ang kanilang kalbaryo dahil hindi papayagang magtaas ng pasahe ang lahat ng pampublikong sasakyan na pinayagan nang bumiyahe ng gobyerno matapos ang community quarantine.

“Milyon-milyong mananakay ang matagal na hindi nakabalik sa trabaho at mahirap naman na pagpasok nila ay magkaroon sila ng dagdag pasanin sa pamasahe,” dagdag ni Delgra.

Tiniyak naman nito na tutulungan ang mga public utility vehicle (PUV) operator sa pamamagitan ng fuel subsidy para makatulong lalo na at limitado ang magiging pasahero ng mga ito dahil sa social distancing.

“`Yong DOTr [Department of Transportation) ay gumagawa ng mga hakbang para matulungan ang public utility vehicle operators sa pamamagitan ng ayuda para sa kanila. There has already been program for fuel subsidy for buses, PUJs as well as UV express,” wika pa ni Delgra.

Sinabi pa ng opisyal na sisikapin nilang maipatupad ito sa lalong madaling panahon. (Aileen Taliping)