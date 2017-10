Public, private schools at gov’t workers nationwide, walang pasok

Sinunspinde ng Malacañang ang pasok ng mga estudyante sa lahat ng level, pampubliko man o pribado gayundin ng mga kawani sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong bansa ngayong Lunes.

Bunsod na rin ito ng ikinasang dalawang araw na nationwide transport strike (Oktubre 16 at 17) laban sa jeepney mo­dernization program ng Department of Transportation (DOTr).

Ayaw ng Malacañang na mahirapan at makompromiso ang kapakanan ng milyon-milyong estudyante kapag naparalisa ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan sa buong bansa.

Para naman sa mga pribadong manggagawa, ipinauubaya na ng Malacañang sa mga employers kung papasukin o hindi ang kanilang mga empleyado.

“Please announce that classes at ALL LEVELS, BOTH PUBLIC AND PRIVATE, and GOVT WORK, NATIONWIDE, will be SUSPENDED for tomorrow, October 16, 2017 (not including Tuesday).

The private sector will not be covered (but subject to discretion of employers). As to suspension of govt work, we shall issue the usual me­morandum circular,” ayon sa ipinalabas na mensahe ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar.

Samantala, inanunsyo rin kahapon ni Supreme Court (SC) Chief Justice Maria Lourdes Sereno na suspendido ang pasok ng lahat ng empleyado ng mga korte sa bansa.

Sa naka-post na impormasyon sa Twitter account ng SC Public Information, sinuspinde ang trabaho sa mga korte dahil sa ikinasang transport strike ng iba’t ibang transport group.