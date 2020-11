PTV4 tatapatan Bulaga, Showtime

Ayaw pakabog ng PTV4, ha! Dahil aktibo nga ulit at pasabog ang mga bagong programa ng TV5, heto nga at may pasiklab din ang PTV4 ngayong Disyembre.

Simula December 5 nga ay mapapanood na ang bagong noontime show ng PTV4 na pinamagatang Good Laughter Noon, na panlaban nila sa It’s Showtime ng ABS-CBN, Lunch Out Loud ng TV5, at Eat Bulaga ng GMA 7.

At sino-sino ang mga guest nila? Well, pagsasama-samahin nga nila sina Ate Gay, Iyah Mina, Boobsie Wonderland, EJ Salamante (winner sa BakClas ng Eat Bulaga).

Umaatikabong tawanan nga ito, dahil puro beterano sa comedy bar ang magpapakitang gilas.

Kaya wow, bongga! Buhay na buhay ang telebisyon, ha! At sana nga magtuloy-tuloy na, at tangkilikin talaga ng mga manonood.

Kris Bernal certified TV5 star na

Certified Kapatid star na nga si Kris Bernal.

Bukod nga sa guesting niya sa Sunday Noontime Live (na hindi umere noong Linggo dahil sa problemang teknikal, at ngayong Linggo lang mapapalabas) inianunsiyo na rin ang bagong show ng dating Kapuso star sa TV5, ang ‘Ate Ng Ate Ko’ kasama si Isabelle de Leon.

At ang bongga dahil bida nga si Kris sa project na ito. At mas bongga dahil sina Jake Cuenca at Joem Bascon ang mga kapareha nila, ha!

Sa Nov. 23 (9:30 pm) na nga ipalalabas ang Ate Ng Ate Ko.

Sa Instagram story nga ay nag-imbita na si Kris sa mga fan niya na tutukan ang bago niyang programa sa TV5, ha! So, goodbye Kapuso na nga si Kris?

Pops, Alec Baldwin tutok sa ‘Gabay Kalikasan’

Ang pagiging ‘plantita’ nga ang masasabing ambag ni Pops Fernandez sa pag-aalaga ng kalikasan. Dumalo nga si Pops sa ‘Gabay Kalikasan’ event na ang layunin ay patibayin pa ang pag-aalaga ng kalikasan, lalo na ngayong nakita na talaga ng mga Pinoy ang matinding epekto kapag hindi natin inalagaan ang ating kapaligiran.

Anyway, katuwang ng Department of Environment and Natural Resources (DENR)—through its Biodiversity Management Bureau (BMB)—ang PLDT Inc., at Smart Communications Inc. para maipalaganap ang awareness tungkol sa ‘peatlands’ sa Caraga region.

Sabi ni DENR Secretary Roy A. Cimatu, mahalaga ang peatlands na siyang nagpu-provide ng malinis na drinking water, assist in preserving global biodiversity, at nakatutulong para makaiwas sa pagbaha.

“Peatlands are dubbed as ‘one of the most valuable ecosystems on Earth’ according to the International Union for Conservation of Nature or IUCN because apart from all these uses, they also help mitigate climate change and global warming,” sabi ni Cimatu.

Si Mr. Manuel V. Pangilinan nga ang naging guest of honor na nsabing virtual event.

At isa rin si Alec Baldwin sa nagsusulong sa ‘peatlands’ sa buong mundo. Ipinapaliwanag nga niya ang kahalagahan sa pag-aalaga ng kalikasan.