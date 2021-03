PTV4 inako #dutertepalpak tweet

INAKO ng pamunuan ng People’s Television (PTV4) ang pagkakamali sa nai-post sa kanilang Twitter account na may hashtag Dutertepalpak.

Sa inilabas na pahayag ng PTV4, lumabas sa kanilang imbestigasyon na resulta ng auto correcting system sa text entry phase ang hashtag sa kanilang twitter account nitong Martes ng gabi.

Nabigo umano ang staff ng new media team na i-review bago i-post ang mensahe.

“The erroneous message that was inadvertently posted by the PTV New Media, as it turned out, was the result of auto correcting systems in the text entry phase and a failure to adequately review and screen the message that actually posted,” anang PTV advisory.

Nakasaad sa mensahe na pinagsisisihan ng PTV New Media ang pagkakamali at inaako ang responsibilidad at pagkukulang.

Papatawan ng disciplinary actions ang staff ng New Media Team na responsable sa palpak na mensahe sa Twitter.

Na-post sa PTV4 twitter ang direktiba ni Pangulong Rodigo Duterte na dapat bigyan ng libreng face mask ang mahihirap na hindi kayang bumili ng proteksiyon laban sa COVID-19 at may nakalagay na #Dutertepalpak. (Aileen Taliping/Kiko Cueto)