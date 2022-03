PTV-4 ‘kinatay’ Comelec debate

Kinuwestiyon ng isang netizen sa Twitter na tila pinuputol ng go¬vernment TV station na PTV-4 ang pagpapalabas ng Commission on Elections (Comelec) sa presidential debate nakaraang Sabado ng gabi.

Ang livestream ng naturang debate ay ipinalabas ng iba’t ibang media network sa bansa.

Gayunman, napansin ni Marichu Villanueva ng Philippine Star, na may kakaiba sa pag-eere ng PTV-4 sa naturang debate.

“What happened PTV-4? rudely cutting off the air the Comelec pres’l debate???” tanong niya sa isang tweet.

Nitong Sabado, isang oras bago magsimula ang debate ay ipinalabas pa sa PTV-4 ang panayam nina Erwin Tulfo at Martin Andanar kay Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang nag-iisang presidentiable na absent sa Comelec debate.

May isa pang netizen na sumagot sa tweet ni Villanueva.

“Very timely pa na si Madam VP Leni ang nagsasalita nagulat din ako kaya sabay lipat ako sa FB live sobrang unethical move naman wala man lang advisory,” saad nito.

Binira ng isang MCMLXI ang panayam sa PTV-4 kay Marcos Jr. at iginiit nitong mahigpit na ipinagbabawal ng DILG alinsunod sa Section 261 ng Omnibus Election Code ang paggamit sa pondo ng bayan o anumang pasilidad ng gobyerno sa kampanya.

“In short, this is an election offense,” tugon ni MCMLXI sa twit ni Villanueva.

Komento naman ni Lilitnoo: “Bakit nila ini-interview si dayunyor eh hindi naman yun nagwo-work sa gobyerno?

Hirit naman ni Anyang: WTF! Dapat nga un Comelec debate ang pinalabas kasi government station sila! Bakit si Blengbong ang pinalabas nila? PTV 4 tax ng tao ginagastos nyo paalala!

Komento naman ni Lourdes Pagayatan: Yes, so rude of that government station. (Mark Joven Delantar)