PSL: Daquis, Aganon pagandahan, pagalingan

Mga laro nga­yon:

(FilOil Flying V Centre)

12 n.n. – UE vs FEU

2 p.m. – La Salle-Dasmarinas vs UP

4 p.m. – Foton vs Cignal

6 p.m. – F2 Logistics vs Cocolife

DALAWANG tigasing teams na Foton at Cignal ang magkakaldagan sa knockout quarterfinals ng Philippine Superliga All-Filipino Conference sa FilOil Flying V Centre sa San Juan.

Parehong may ipinagmamalaking malupit na players ang Tornadoes at HD Spi­kers, ibabandera nila ito pagharap nila ngayong alas-4 ng hapon.

Bukod sa kanyang husay ay may angking kagandahang si skipper Rachel Ann Daquis, pamumunuan din nito ang Cignal upang makapasok sa semifinals pero paniguradong mapapalaban sila nang todo sa Foton.

Sa mga panalo ng Tornadoes sa event na suportado ng Isuzu, Mikasa, Senoh, Asics, Mueller, UCPB Gen at Bizooku kasama ang Genius Sports bilang technical partner, impresibo ang inilalaro ni Carmina “Mina” Aganon.

Tulad ni Daquis, isa rin si Aganon sa magagandang mukha sa PSL.

Magtatapat naman sa alas-seis ng gabi ang F2 Logistics at Cocolife.

Naunang sumampa sa semis ang defending champion Petron at Generika-Ayala matapos nilang kalusin ang Sta. Lucia at Smart ayon sa pagkakasunod noong Huwebes sa Batangas City Sports Coliseum.