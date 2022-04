PSG kay Marcos Jr butata sa Malacañang

Ang nakaupong presidente lamang ang binibigyan ng seguridad ng Presidential Security Group (PSG).

Ito ang tugon ng Malacañang kay Congressman Mike Defensor kaugnay sa hirit nito na bigyan ng proteksiyon ng PSG si presidential candidate Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos para makasiguro ng kanyang seguridad.

Ayon kay acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar, ang PSG ay nagsisilbi lamang sa mga halal na presidente ng bansa at ng kanyang pamilya.

“The PSG provides security for the president and the first family only. But I am not so familiar with how the protocols work under the PSG. But from what we know, the PSG only serves the sitting president and the first family,” ani Andanar.

Nauna rito, iminungkahi ni Defensor sa Malacañang na bigyan ng maliit na team ng PSG si Marcos dahil siya lamang ang walang bodyguard dahil wala na ito sa gobyerno. (Aileen Taliping)