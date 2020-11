PSE trading suspendido

Walang trading sa Philippine Stock Exchange pati na ang trading ng peso-dollar dahil sa pagsalanta ng bagyong Ulysses sa Metro Manila kahapon.

Alas otso pa lang ng umaga ay inanunsiyo na ng Bangko Sentral ng Pilipinas na suspendido ang pasok sa tanggapan nito kaya’t walang cash deposits at withdrawals sa Security Plant Complex nito sa Quezon City. Wala ring trading ng peso at dollar ang BSP kahapon pati na ang operasyon ng PhilPass, at ang iba pa nitong monetary operations.

Samantala, inanunsiyo ng PSE ng madaling araw pa lang na walang trading sa stock market at wala ring clearing at settlement sa Securities Clearing Crop Of the Philippines.

Mas malaki ang pinsalang dala ng bagyong Ulysses sa Metro Manila kaysa sa super typhoon Rolly.

Maraming mga lugar ang nawalan na ng kuryente nung gabi pa lamang ng Miyerkoles at baha sa maraming lugar. (Eileen Mencias)