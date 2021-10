PSC tumutulong sa MSU pool rehab

TULOY ang ang pakikipagpareha sa Mindanao State University (MSU) ng Philippine Sports Commission (PSC) sa pagsasaayos sa swimming pool ng unibersidad ngayong taon bilang parte ng national government rehabilitation program sa Marawi City.

Nagsagawa na sina PSC Engr. Eduardo Clariza at Architect Noel Elnar ng inisyal na inspekisyon sa MSU Marawi campus ngayong linggo at tiningnan ang estado ng swimming pool na ilang beses na ginamit sa pag-host ng National UAAP competitions noong kaagahan ng dekada 80 pati na rin sa iba pang regional meets.

“The plan is to rehabilitate the facility to meet international standards for competition. A covered pool is being designed in consideration of the environment and cultural sensitivity of Islamic practices,” sabi ni Clariza.

Inobserbahan din ng PSC technical staff ang bagong rubberized MSU Track Oval na isinaayos din mula sa tulong at suporta ng PSC.

Nagpasalamat naman at ikinagalak ni MSU President Dr. Habib Macaayong ang all-out support ng PSC pati na rin sa national government sa MSU at sa mga nakatira sa Lanao sa courtesy visit ng PSC experts sa kanyang opisina.

“We are forever grateful for this assistance from the PSC. MSU expresses full support of to the sports development programs of the Philippine Sports Commission,” sabi ni Macaayong.

Nakatuon ang PSC para sa pagkumpleto nito sa rehabilitasyon ng dalawang pasilidad sa sports ngayong taon para na din sa designasyon nito bilang “Center for Sports for Peace and Development” sa Mindanao.

Tumulong din si PSC Consultant at MSU Prof. Henry Daut, pati na si University Engineer Engr. Presciosa Dimaporo sa PSC team sa kanilang pagbisita.

Nakaraang Setyembre 30, ang MSU Marawi Campus ay naghirang ng Doctor of Humanities Honoris Causa kay PSC Chairman William Ramirez dahil sa kanyang kontribusyon sa Mindanao Sports for Peace movement sa ginanap na selebrasyon ng unibersidad sa ika-60 founding anniversary. (Lito Oredo)