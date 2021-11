PSC pinarangalan sa SEC Investor Champion Week

PINARANGALAN ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang kapwa ahensiya ng gobyerno na Philippine Sports Commission (PSC) bilang Enforcement and Investor Protection Champion awardee sa isasagawa na virtual nito na 85th Founding Anniversary celebration.

Ang karangalan ay iginawad bilang pagkilala sa suporta ng PSC sa mga inisyatiba ng SEC ngayong taon partikular na sa investor protection.

Lubhang ipinagpalasamat ni PSC Chairman William “Butch” Ramirez ang karangalan mula sa SEC pati na rin sa patuloy na partnership sa pagitan ng dalawang ahensiya.

Ang PSC at SEC ay matagal nang nagtutulungan na hand-in-hand para maipalaganap ang mas ligtas na gawain at pagpapatupad ng ligtas na hindi lamang sa publiko kundi pati sa mga hardworking athlete na madalas nabibiktima sa outside pressure at mga scam.

Ang PSC ang nagsagawa sa partisipasyon nina Tokyo Olympics medalist Carlo Paalam, Nesthy Petecio at Eumir Marcial bilang Investor Champions sa ginanap na SEC’s 2021 Investor Protection week.

Maliban sa mga Tokyo medalist, ang national athletes na sina Andrew Kim Remolino, Mary Joy Tabal at Nikko Huelgas ay nakasama din sa SEC sa paglulunsad nito sa #MagingInvestorChampion upang mahikayat at turuan ang mga alteta at ang publiko sa pagpasok sa mga investment.

Kinilala din ng SEC ang ilan pang ahensiya at personalidad bilang kampeon sa pagpapabilis sa pagsasagawa ng mga business, capital market development, good corporate governance at organizational development. (Lito Oredo)