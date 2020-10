PSC naghihintay sa IATF

HINIHINTAY na lang ng Philippine Sports Commission (PSC) ang go signal ng Inter-Agency Task Force (IATF) upang matulungan na ang mga Olympic Games qualifier at hopeful.

May bubble set-up ang PSC, tinitingnan na venue ay ang Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna.

“Once we receive the go signal from IATF, we will mobilize bringing back the national teams,” hayag ni PSC national training director Marc Velasco.

Nagsipag-uwian ang mga atleta sa kanilang tahanan dahil sa pag-atake ng coronavirus noong Marso. (Elech Dawa)