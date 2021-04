PSC lockdown dahil sa virus

INAPRUBAHAN ng Malacanang ang hiling ng Philippine Sports Commission (PSC) para maipatupad ang 10-workday lockdown simula Abril 13, Martes, matapos na 63 empleyado ang nagpositibo sa huling isinagawang testing.

Isasara ang mga administrative office sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila at PhilSports Complex sa Pasig City para maisagawa ang confinement sa pagsasagawa ng disinfection at cleansing.

Isinasagawa na ni PSC Executive Director Atty. Guillermo Iroy, Jr. ang pagpupulong sa management committee ng PSC simula pa noong Biyernes kahit holiday at nakalipas na weekend para masiguro ang health safety protocols ng ahensiya at maisagawa ang iba pang kailangang ipatupad.

Sinabi ni Iroy na muling ipinaaalala ang pag-obserba sa lahat ng safety protocols na isinagawa pati na ang pagsunod sa mas istroktong measures at parusa sa madidiskubreng hindi susunod sa kautusan.

“It is for their and everyone’s safety. We all have a family to protect,” sabi ni Iroy.

Ipinatupad na din ng PSC office operations ang work-from-home arrangements sa petsa ng lockdown para masiguro na magpapatuloy ang serbisyo ng ahensiya.

“We hope to break the transmission during those days, to arrest the spread of COVID-19 among our employees,” paliwanag naman ni Chief of Staff Marc Velasco kung saan ang mga department heads ay nabigyan ng instruction para sa work-from-home set-up at expectations.

“We are still waiting for some test results and we are hoping that we do not add any more positives,“ sabi ni Velasco, na nasa kabuuang bilang pa na 41 noong isumite ang request sa Office of the President Biyernes.

Inaprubahan ni Executive Secretary Salvador Medialdea ang request base sa Memorandum Circular 85 na inilabas oong Marso 19 na nagsasaad na ang mga government agencies ay kailangan na humingi ng approval mula sa Office of the President bago magsagawa ng lockdown. (Lito Oredo)