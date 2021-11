PSC ilulunsad ‘MAKE It Sports’

INIIMBITAHAN ng Philippine Sports Commission (PSC) ang lahat ng mga sports-minded individuals sa nakatakda nitong ilunsad na bagong programa na isang open learning experience na tinawag nitong ‘MAKE It Sports’.

Ang proyekto ay isang module-based at asynchronous learning na oportunidad para sa mga indibidwal na mahiligin at nagpapartisipa sa lahat ng mga sports. Ang rehistrasyon para sa programa ay magsisimula sa Biyernes.

Ang acronym na MAKE sa “MAKE It Sports” ay nagtutukoy sa Modules for Asynchronous Knowledge Enhancement.

Hangad nito ang makapagbigay ng impormasyon sa iba’t-ibang pag-aaral at usapan sa araw-araw na buhay na tututok sa mga hangganan ng sports tulad sa batas, medisina, ekonomiya at teknolohiya na ilan lamang sa topic.

Ipinaliwanang ni PSC Chairman William “Butch” Ramirez na “learning never stops. For some of our athletes, studies gave way to their training, but learning should never stop. We must find a way.”

Tampok sa ‘MAKE It Sports’ ang mga modules kung saan ang mga kalahok ay matututo sa kanilang sariling oras at panahon na makumpleto. Maaari silang mag-apply para sa certification sa pagkuha ng exam.

Ang mga kurso ay eksklusibong ibibigay sa mga rehistradong nais matuto o indibidwal sa unang tatlong buwan, at matapos nito ay ilalagay ang mga courses sa PSC website para sa pampublikong access.

Sinabi ni Ramirez na ang mga topic ay practical at maisasagawa sa araw-araw na buhay dahil naangkop ito sa kanilang sports life.

“They can be an athlete, a teacher, a coach, an administrator but knowledge on the law as it applies to sports is very useful,” sabi ni Ramirez, na isa ding coach at teacher bago naging man-at- the-helm ng PSC.

Ang unang module na ipapamahagi ay tumutukoy sa mga Sports Law na bibigyang paliwanag ni sports law-for-all advocate at Pilipinas Obstacle Sports Federation president, Atty. Alberto Agra.

Ang dalawang iba pang modules na magiging available ngayong buwan ay kurso sa Arbitration in Sports at Netball.

Ang MAKE it Sports ay off shoot ng National Sports Summit 2021, kung saan ang mga kalahok ay humiling para sa pagpapatuloy ng naganap na tulad na aktibidad sa pag-aarala ng sport.

Ang NSS ay nagsama-sama sa mahigit na 13,000 kalahok sa sa unang phase conduct pa lamang ng mga kurso. (Lito Oredo)