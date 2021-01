PSC hahayaan mga atleta kung gusto magpabakuna

Hahayaan ng Philippine Sports Commission – Philippine Sports Institute (PSI) ang mga pambansang atleta kung nanaisin magpabakuna o hindi dahil sa pangamba sa napapaulat na mga side effect at naging sanhi ng pagkamatay ng ilang nabakunahan na ng COVID vaccine.

Sinabi ni PSC Chief of Staff at National Training Director Marc Velasco na nasa sariling desisyon ng mga atleta kung gusto nitong mabukanahan o hindi.

“On apprehensions of athletes, first of all it is well within your rights if you want to be inoculated or vaccinated or not, second is I am putting my medical degree in hat now, obviously, lahat ng medicines or vaccine have a contradiction, like kung meron ka immune deficiency disease, you are not allowed. So we take that,” sabi ni Velasco.

“Some of our athletes, or even other athletes abroad had the same conditions. So kung meron ka nito, dapat alamin ng mga atleta natin kung ano gagawin nila. Some of them might not allowed to be vaccinated. There are several things that needs to be look at ng ating medical team.”

Halos kumpleto na ang mga pambansang atleta na umabot na sa 59 katao na mga naghahanda para sa Tokyo Olympics na nakapasok na sa bubble training sa Calamba, Laguna. (Lito Oredo)